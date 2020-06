Aerospazio: Airbus annuncia taglio di 5.100 posti di lavoro in Germania entro estate 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Airbus è intenzionata a tagliare circa 5.100 posti di lavoro in Germania entro l'estate 2021, per far fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia di coronavirus. Sempre in Europa, nel Regno Unito verranno soppressi 1.700 posti di lavoro, in Spagna 900 e nel resto del mondo 1.300. Il totale complessivo dei tagli dovrebbe raggiungere quota 15 mila su scala globale, di cui 5 mila in Francia. Il progetto punta ad "adattare gli effettivi mondiali di Airbus e a ridimensionare la sua attività nell'aviazione commerciale in risposta alla crisi del Covid-19", si legge in una nota diffusa dall'azienda. "Il processo di informazione e consultazione con i partner sociali è iniziato in vista di concludere degli accordi la cui messa in atto inizierà nell'autunno 2020", si afferma nel comunicato.(Frp)