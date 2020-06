Germania: da Kfw 33,5 miliardi di euro di prestiti a imprese contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 100 giorni del suo programma di emergenza per il sostegno alle imprese contro la crisi del coronavirus, ossia dal 23 marzo alla fine di giugno, la banca statale tedesca Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) ha stanziato prestiti per 33,5 miliardi di euro. In tal modo, l'istituto ha accolto il 99 per cento delle 70 mila richieste di finanziamento presentate dalle aziende. È quanto reso noto dai ministeri delle Finanze, dell'Economia ed Energia e dallo stesso Kfw in un comunicato congiunto, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il 98,5 per cento delle domande di finanziamento ha un volume fino a tre milioni di euro. “L'aiuto arriva esattamente dove serve, soprattutto per le piccole e medie imprese”, ha dichiarato il ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Peter Altmaier. Per il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, “molte aziende hanno accettato con gratitudine questi aiuti per superare il periodo difficile”. Nel quadro del suo programma di prestiti straordinari, il Kfw si assume dall'80 al 100 per cento del rischio di credito con una garanzia federale. (Geb)