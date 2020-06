Messico: Lopez Obrador, governo prepara denunce per frodi a compagnie energetiche private (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema, l'altra notizia del giorno è stata la decisione della Corte suprema (Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Scjn) di accogliere il ricorso di costituzionalità presentato dall'agenzia locale sulla concorrenza (Comisiòn Federal de Competencia Econòmica, Cofece). Un passo che congela la recente normativa del governo sul comparto energetico, con ricadute più sensibili sul settore delle rinnovabili. Un intervento che Lopez Obrador si è impegnato a "rispettare" pur confermando l'intenzione di "difendere l'interesse pubblico". Varata a metà maggio, la legge oggi finita sotto la lente dell'alta corte era già stata oggetto di critiche degli imprenditori privati, pronti a denunciare "vantaggi" concessi alla compagnia pubblica Cfe. La Cofece aveva da parte sua contestato la violazione dei principi di libera concorrenza e la stesura di un decreto che non avesse tenuto conto del suo parere. "Si concede la misura cautelare sollecitata dalla Cofece, per effetto della quale si sospendono tutti gli effetti e le conseguenze" delle norme contenute nella "Politica di affidabilità, sicurezza, continuità e qualità del sistema elettrico nazionale", si legge nel dispositivo dell'Alta corte. La situazione rimane quindi congelata in attesa del pronunciamento della Corte. (segue) (Mec)