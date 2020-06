Messico: Lopez Obrador, governo prepara denunce per frodi a compagnie energetiche private (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova politica in tema energetico si sviluppa attraverso diversi provvedimenti e decisioni che, sintetizza il quotidiano "El Financiero", puntano ad "ampliare l'uso delle centrali elettriche di proprietà della Cfe e limitare i permessi per impianti eolici e solari", il segmento delle rinnovabili di cui sono protagonisti i privati. In generale le imprese denunciano la mancanza di certezze per gli investimenti già effettuati e un aumento dei costi per quelli futuri, con ricadute sui prezzi dell'energia da rinnovabile praticati all'utenza finale. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha rivendicato la legittimità di un’azione che punta a “riordinare” il settore liberandolo da speculatori con obiettivi contrari all’interesse nazionale. Lopez Obrador ha ribadito l’intenzione di ridare centralità alla Cfe, in modo che alla fine del 2024 la compagnia pubblica possa generare il 54 per cento dell’energia lasciando il 46 per cento ai privati, contro la proporzione del 20-80 per cento che sarebbe derivata dalla riforma energetica del 2013-2014. (segue) (Mec)