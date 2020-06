Messico: Lopez Obrador, governo prepara denunce per frodi a compagnie energetiche private (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge finita da ultimo nel mirino delle critiche individua "l'ordinamento efficace" dell'energia come principio ispiratore delle politiche di settore. L'esecutivo ricava così dei margini per riorientare le scelte in tema di distribuzione e trasmissione di energia, considerate aree strategiche, a seconda delle necessità del momento. Durante l'emergenza del nuovo coronavirus veniva fissata come priorità quella di garantire forniture costanti a ospedali e strutture sanitarie. All'energia intermittente di eolico e fotovoltaico si preferisce quella tradizionale, sufficiente a soddisfare una domanda nettamente in calo per il congelamento delle attività industriali e produttive. Perché una centrale rinnovabile possa integrarsi al sistema elettrico deve essere inoltre appoggiata da una a combustibile fossile. Critiche erano arrivate in precedenza all'Accordo della Commissione nazionale di controllo dell'energia (Conace) con cui si erano sospese le prove operative di centrali energetiche rinnovabili che si sarebbero dovute tenere entro l'anno. Una decisione già bloccata da un altro ricorso presentato dalle imprese. (segue) (Mec)