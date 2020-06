Messico: Lopez Obrador, governo prepara denunce per frodi a compagnie energetiche private (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le molte critiche giunte sul tavolo del governo, c'è stata anche quella rappresentata dagli ambasciatori di diversi paesi dell'Unione europea. In una lettera con cui veniva richiesto un incontro con la ministro del'Energia Rocio Nahle, i rappresentanti del Vecchio Continente hanno trasmesso le "preoccupazioni" degli imprenditori sul futuro degli investimenti nel settore energetico. L’Accordo, avvertono gli ambasciatori, mette a rischio investimenti – anche europei - per oltre 6,4 miliardi di dollari. Analoga iniziativa è stata effettuata dal governo canadese che parla di 450 milioni di possibili investimenti non a buon fine. (Mec)