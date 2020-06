Regno Unito: premier scozzese Sturgeon "poco impressionata dal "new deal" di Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro della Sanità del Galles Vaughan Gething ha contestato il discorso di Johnson, affermando che il "new deal" annunciato dal primo ministro britannico non è altro che il riciclo di denaro "trovato guardando sul fondo dei divani dei ministeri". "Se guardi a ciò che accadrà effettivamente dal suo discorso di oggi, non ci sarà una singola sterlina di nuovi investimenti per il Galles", ha aggiunto Gething. "Ritengo che in un momento in cui tutti noi nei ministeri dobbiamo riflettere su come comportarci in quest'occasione di crisi internazionale senza precedenti, la fiducia in quello che diciamo abbia veramente un peso", ha detto il ministro della Sanità del Galles. (Rel)