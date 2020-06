Roma: Raggi, grazie al comandante Antonio Di Maggio per il lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad Antonio Di Maggio per l'ottimo lavoro svolto come comandante della Polizia Locale di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "In questi anni ha messo al servizio della città le sue competenze e la sua determinazione, maturate nel corso di una carriera spesa al servizio dei cittadini, dimostrando - aggiunge Raggi - sempre una grande dedizione al Corpo e raggiungendo ottimi risultati, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana e della lotta alla criminalità".(Com)