Croazia: Plenkovic, dopo il voto proseguiremo colloqui su sopravvivenza Fabbrica tabacchi

- Il governo della Croazia proseguirà dopo le elezioni i colloqui con la multinazionale British American Tobacco per evitare la chiusura dello stabilimento situato a Canfanaro (Kanfanar) della Fabbrica tabacchi di Rovigno (Rovinj) in Istria. Lo ha dichiarato oggi il premier croato, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Plenkovic, che oggi ha avuto un incontro con la dirigenza dello stabilimento, ha dichiarato di essere ottimista sul proseguimento della produzione. "Abbiamo parlato della continuazione del funzionamento della fabbrica. Il nostro desiderio è quello di proseguire i colloqui con la British American Tobacco dopo le elezioni e trovare un quadro adeguato che consenta la pianificazione della produzione, oltre che una politica dei prezzi per i prossimi anni", ha detto il premier dopo un incontro con l'amministratore delegato di British American Tobacco Adria, Zvonko Kolobar. La cosa più importante, ha aggiunto il primo ministro, è mantenere i posti di lavoro e non interrompere la produzione. L'amministratore delegato Zvonko Kolobar ha dichiarato ai giornalisti di non poter commentare le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dai media su una possibile chiusura dello stabilimento. "Come azienda che opera a livello globale valutiamo costantemente i nostri siti produttivi in tutto il mondo. In quella valutazione prendiamo anche in considerazione il contesto aziendale e mi auguro questo incontro porti dei frutti positivi. Le informazioni sui media circa una chiusura della fabbrica non sono ufficiali, e in quanto tali non posso commentarle", ha dichiarato l'amministratore delegato. (segue) (Zac)