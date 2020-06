Croazia: Plenkovic, dopo il voto proseguiremo colloqui su sopravvivenza Fabbrica tabacchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni diffuse dai media, la British American Tobacco potrebbe trasferire la produzione in un altro paese. Secondo le indiscrezioni di stampa la dirigenza della multinazionale sarebbe insoddisfatta dell'ambiente per le attività di business e delle condizioni di lavoro in Croazia, oltre che della decisione da parte delle autorità nazionali di aumentare le accise sulle sigarette. La British American Tobacco ha rilevato la Fabbrica tabacchi di Rovigno dal gruppo Adris nel settembre 2015. Secondo l'accordo di acquisizione, la multinazionale ha rilevato anche le società dell'unità business strategica di Adris Istragrafika, Hrvatske duhane, le catene di negozi al dettaglio iNovine e Opres e una partecipazione in Tisak. L'operazione ammontava a 505 milioni di euro e, in base al contratto, la British American Tobacco si impegnava a mantenere la produzione a Canfanaro per almeno 5 anni dall'acquisizione. (Zac)