Scuola: ministero Istruzione, al lavoro per far partire i concorsi

- Le cattedre vuote non sono, purtroppo, una novità e sono la conseguenza di una mancata programmazione sui concorsi degli ultimi anni. E' quanto si legge in una nota del dicastero dell'Istruzione. Anche per questo è importante, come ha più volte sottolineato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che la macchina concorsuale possa ripartire al più presto, che sia invertita la rotta e si possano poi fare concorsi con cadenza periodica, senza andamenti a singhiozzo. Con questo obiettivo, a fine aprile - continua la nota - sono stati banditi concorsi per 62 mila posti, successivamente portati a 78 mila. Di questi, 32 mila sono destinati ad una procedura straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado e, dunque, ai precari. In sede di conversione del decreto scuola il Parlamento ha approvato una variazione proprio sul concorso straordinario, rivedendo la modalità delle prove di accesso. Il ministero sta per questo lavorando per rivedere il bando e far partire quanto prima lo straordinario e gli altri concorsi rispetto ai quali si sono svolte le necessarie informative sindacali e si sta acquisendo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nel frattempo - conclude la nota - nei prossimi giorni, il ministero dell'Istruzione renderà noto il contingente per le assunzioni di quest'anno che sarà autorizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e procederà poi con le nomine in ruolo, come ogni anno, dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di concorso ancora vigenti. (Com)