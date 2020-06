Scuola: M5s Lazio, consiglio approva nostri odg su sicurezza e tutela salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato due ordini del giorno, presentati dal M5s, sulla sicurezza scolastica e tutela della salute. "Sicurezza degli edifici scolastici e tutela della salute di alunni e personale docente e non docente con misure anti Covid: questi i principi che hanno ispirato due ordini del giorno presentati dal Movimento 5 stelle e approvati oggi nel corso del Consiglio regionale straordinario sull'edilizia scolastica". E' quanto si legge in una nota del gruppo M5s alla Regione Lazio. "Nello specifico viene chiesto alla Giunta un impegno affinché, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico venga monitorato lo stato degli edifici scolastici per quanto riguarda l'antisimicità, l'agibilità, il collaudo, le misure antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche e si dia avvio ad una Conferenza di Servizio per avere in tempi stretti un quadro completo di quali sono i lavori da predisporre per garantire le norme sul distanziamento e le relative indicazioni di spesa da coprire eventualmente con le risorse del bilancio 2021. Qualora le strutture esistenti non fossero sufficienti ad assicurare le disposizioni volte a tutelare la salute, la proposta è di individuare nuovi locali come palestre, ex caserme militari, cinema, teatri da ristrutturare ed adattare alle esigenze scolastiche". (segue) (Com)