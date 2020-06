Scuola: M5s Lazio, consiglio approva nostri odg su sicurezza e tutela salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle particolari misure sanitarie, "è stato chiesto - spiega il M5s Lazio - di dotare ogni tipo di scuola, dai nidi agli istituti superiori, di postazioni termo scanner per il rilevamento giornaliero della temperatura ad alunni, personale docente e non docente e visitatori e di ripristinare, di concerto con l'Ordine dei medici e le Asl territoriali la figura del medico scolastico. Anche in base alle risultanze degli appositi tavoli regionali operativi così come indicati nelle linee del piano scuola nazionale del 26 giugno scorso, l'impegno proposto è di erogare ai Comuni o direttamente agli istituti scolastici, finanziamenti per contribuire alle spese necessarie per la sanificazione dei locali, dei beni mobili ivi contenuti e finanziamenti per l'effettuazione in tutte le scuole pubbliche e private, di test sierologici sugli studenti o alunni e sul corpo docente e sul personale non docente. A tutto ciò - continua il M5s Lazio - si aggiungono incentivi finanziari affinché i singoli plessi scolastici stipulino attraverso affidamento diretto o con una procedura agevolata, contratti di servizio catering per garantire l'erogazione di pasti con cestini preriscaldati o termosigillati. Infine, nel caso in cui l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni di emergenza e la sospensione della didattica in presenza, va promossa la didattica digitale a distanza, riservando quote di finanziamento per gli istituti scolastici, attraverso l'acquisto di tablet per le famiglie disagiate. La riapertura delle scuole sarà il più importante messaggio di ritorno alla normalità per il nostro Paese ancora profondamente traumatizzato, abbiamo il dovere di lavorare tutti costruttivamente affinché - conclude la nota - il nuovo anno scolastico inizi e si svolga in tutta sicurezza". (Com)