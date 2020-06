Iran: Pompeo chiede a Onu di estendere embargo armi a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha chiesto oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere a tempo indeterminato l'embargo sulle armi all'Iran prima della sua scadenza prevista per ottobre, sostenendo che il paese non è una "democrazia responsabile". Il responsabile della diplomazia di Washington ha invitato i paesi membri del Consiglio di sicurezza a non limitarsi ad ascoltare la versione statunitense, considerata di parte, ma anche quella degli altri paesi della regione del Medio Oriente, che sono i più esposti alla minaccia dell'Iran. "Da Israele al Golfo, i paesi del Medio Oriente, che sono più esposti alle predazioni dell'Iran, parlano con una sola voce: estendete l'embargo sulle armi", ha dichiarato il segretario di Stato Usa durante una riunione virtuale del Consiglio di sicurezza Onu. "Questo consiglio ha la responsabilità di ascoltarli", ha aggiunto. All'inizio di giugno, gli Stati Uniti hanno distribuito un progetto di risoluzione ai 15 membri del Consiglio di sicurezza, ma Cina e Russia, entrambi alleati di Teheran, hanno già minacciato di porre il veto. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha a lungo sostenuto che l'embargo sulle armi all'Iran non dovrebbe essere revocato.