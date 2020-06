Iran: Pompeo chiede a Onu di estendere embargo armi a tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'embargo sulle armi si concluderà a metà ottobre come previsto dall'accordo sul nucleare firmato a Vienna nel luglio 2015 dall’Iran e dalle potenze mondiali: Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Statu Uniti. L’accordo era stato presentato come uno dei grandi successi della presidenza di Barack Obama, ma aveva portato ad un raffreddamento dei rapporti tra Washingto, Israele e paesi del Golfo a causa della linea considerata troppo a favore dell’Iran. Con la presidenza di Donald Trump, che in campagna elettorale aveva promesso l’uscita degli gli Stati Uniti, Washington ha annunciato a maggio 2018 la fine dei propri impegni in seno all’accordo, imponendo in modo unilaterale nuove sanzioni contro l’Iran. Come più volte dichiarato da Trump, l’obiettivo è quello di rinegoziare un accordo più equo con Teheran che preveda la revisione del suo programma missilistico, escluso dal precedente accordo. "L'Iran non è una democrazia responsabile come l'Australia o l'India", ha detto Pompeo al Consiglio di sicurezza Onu. Il Consiglio di sicurezza si è riunito oggi per discutere l'ultimo rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull'attuazione dell'embargo sulle armi e altre restrizioni ancora in vigore nel quadro dell'accordo sul nucleare iraniano. Il rapporto di Guterres afferma che i missili da crociera utilizzati in diversi attacchi contro impianti petroliferi e un aeroporto internazionale in Arabia Saudita l'anno scorso erano di "origine iraniana". (Nys)