Imprese: Caio (Saipem) su partecipazioni statali, importante che ci siano chiarezza strategia e risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dello Stato nelle grandi aziende non deve essere vista con sospetto: l’importante è che ci sia chiarezza di strategia e delivery dei risultati. Così il presidente di Saipem, Francesco Caio, durante la seconda edizione dell’evento #Ripartitalia su Class Nbc. “Considerata anche la composizione del paniere di imprese italiane quotate in Borsa, le partecipate gestite secondo criteri di trasparenza, professionalità e di mercato possono essere veicoli per la realizzazione di progetti ambiziosi”, ha detto. In questo contesto, ha spiegato, Saipem rappresenta un esempio virtuoso, realizzando “grandi progetti con tecnologie tutte italiane in un settore strategico come quello della transizione energetica, e che coinvolgono la catena della fornitura sia italiana sia dei paesi in cui l’azienda opera, in un’ottica di creazione di valore”. Una realtà, ha aggiunto, che insieme ad altre eccellenze del paese potrebbe giocare un ruolo di rilievo come partecipata dallo Stato. “Esistono delle grandi progettualità che oggi le partecipate statali sono chiamate a realizzare, e su cui forse il paese può compiere un ulteriore passo avanti per definire meglio l’affresco del paese che vogliamo costruire”, ha concluso. (Ems)