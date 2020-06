Roma: Pd Tiburtina, appello per manifesto forze antifasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Partito democratico della Tiburtina manifesta a difesa dei valori della democrazia e dell'antifascismo per quanto accaduto alla nostra sezione territoriale di Pietralata. Non è la prima volta che scritte di questa natura vengono fatte sulle serrande delle sedi del nostro territorio con lo scopo di intimidirci. A questi atti, che sono il segnale più evidente della deriva fascista che è in atto in territori fragili e periferici come il nostro, si deve rispondere fermamente rilanciando la solidarietà tra forze democratiche e antifasciste. Ringrazio pertanto la sezione Anpi Pietralata-Tiburtino 'Caterina Martinelli' per la solidarietà ricevuta, così come ci teniamo a manifestare la nostra solidarietà anche alla vicina sede Arci che, come noi, è stata fatta oggetto di scritte fasciste". Lo scrive in una nota il segretario del Pd IV Municipio Eraldo Guardati. "Dobbiamo ricordare - prosegue Guardati - che le destre xenofobe e sovraniste danno risposte sbagliate a problemi concreti che, specie dopo questa pandemia, sperimentano le fasce socialmente più esposte e che senza una reazione coordinata tra istituzioni e forze democratiche difficilmente sarà possibile contenerla. Per questo intendo fare un appello al PD Roma, che si è da subito mobilitato al nostro fianco, affinché chieda a tutte le forze politiche che in città si ispirano a principi di antifascismo e democrazia di sottoscrivere insieme a noi un manifesto di valori per una città antifascista, che ci veda tutti impegnati a lottare uniti contro gli estremismi presenti a Roma, a coordinare azioni di difesa democratica sui territori, indipendentemente dalle scelte elettorali che ci vedranno protagonisti", conclude.(Com)