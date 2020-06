Decreto Rilancio: Sut (M5s), bene 5 milioni per Camere commercio italiane all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Sut, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo nella commissione Attività produttive alla Camera, accoglie "con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento riformulato dal governo, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle Camere di commercio italiane all'estero. Si tratta di risorse - prosegue il parlamentare in una nota - che hanno l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle nostre aziende. Una misura importante per sostenere il nostro tessuto produttivo, incentivando l'export dei prodotti made in Italy nel mondo". (Com)