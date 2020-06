© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alle democratiche e ai democratici del circolo Pd Pietralata e del IV municipio abbiamo già rimosso le svastiche e le celtiche che avevano sporcato l'ingresso della nostra sede di via Michelotti 57". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Il cuore antifascista e democratico della Capitale batte sempre più forte dell'odio e della violenza di tutti i fascisti", conclude Casu. (Com)