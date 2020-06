Difesa: Congresso Usa pronto a bloccare il ritiro dei militari dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso degli Stati Uniti sta preparando una serie di proposte per bloccare il piano annunciato dal presidente Donald Trump per il ritiro di circa 10 mila militari dalla Germania. L’iniziativa è bipartisan e coinvolge entrambe le camere del Congresso: il senatore repubblicano Mitt Romney ha proposto un emendamento al bilancio annuale della difesa che congelerebbe il numero di truppe di stanza in Germania; parallelamente, il presidente della commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti, il democratico Adam Smith, ha dichiarato oggi di ritenere che il Congresso debba fermare il piano dell’amministrazione Trump. Novità in tal senso, scrive il sito specializzato “Defense News”, potrebbero arrivare già nella giornata di domani, quando la bozza di bilancio della difesa arriverà in commissione alla Camera. (segue) (Res)