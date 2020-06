Difesa: Congresso Usa pronto a bloccare il ritiro dei militari dalla Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È possibile che esista uno scenario in base al quale ricollocare le truppe fuori dalla Germania sia nel nostro interesse nazionale. Il presidente finora non ne ha parlato, il dipartimento della Difesa nemmeno e (Trump) sembra comportarsi in maniera molto azzardata. Non sappiamo ancora di che cosa si sta parlando ed è appropriato, per il momento, chiedere di congelare tutto fino a quando non sapremo dove andremo e che cosa faremo”, ha spiegato ai giornalisti Smith. La scorsa settimana, al termine del suo incontro con il presidente polacco Andrzej Duda, Trump ha aperto alla possibilità che alcune delle truppe di base in Germania vengano trasferite in Polonia. Altre, invece, “tornerebbero a casa”. Dietro la decisione, in ogni caso, ci sarebbe lo scarso contributo economico di Berlino alla sicurezza collettiva della Nato. Robert O’Brien, consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha fatto sapere di recente in un’intervista al “Wall Street Journal” che l’obiettivo degli Stati Uniti è di ridurre da 34.500 a 25 mila unità la presenza militare permanente Usa in Germania. (Res)