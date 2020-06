Ue: Consiglio proroga fino a 30 giugno 2021 missioni in Libia, valico Rafah e territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2021 i mandati di tre missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc): la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam Libia), la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (Eubam Rafah) e la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (Eupol Copps). Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che la pandemia di Covid 19 ha sospeso l'attuazione di alcune attività previste nell'ambito del mandato delle missioni. Per consentire l'attuazione di tali attività, i mandati di tali missioni sono stati quindi prorogati di altri 12 mesi, restando inteso che le missioni potrebbero essere oggetto di una revisione strategica una volta che le circostanze lo permetteranno. (segue) (Beb)