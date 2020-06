Ue: Consiglio proroga fino a 30 giugno 2021 missioni in Libia, valico Rafah e territori palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eubam Libia è stata avviata il 22 maggio 2013, ha il compito di contribuire agli sforzi impiegati dalle autorità libiche per smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo. La missione coordina e attua progetti con partner internazionali nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale. Eubam Rafah è stata avviata il 25 novembre 2005 dopo il disimpegno di Israele da Gaza ed è incaricata di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto e di contribuire a rafforzare le capacità di frontiera dell'Autorità palestinese. Eupol Copps è stata istituita il primo gennaio 2006 e ha il compito di contribuire agli sforzi impiegati dall'Autorità palestinese per istituire un apparato di polizia e giudiziario penale duraturo ed efficace, in cooperazione con gli altri programmi per la costruzione istituzionale. (Beb)