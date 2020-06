Bielorussia: elezioni presidenziali, escluso candidato opposizione Tsepkalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato dell’opposizione alle presidenziali bielorusse, Valerij Tsepkalo, non verrà registrato nelle schede elettorali. Lo ha comunicato oggi la Commissione elettorale centrale della Bielorussa, spiegando che Tsepkalo non è riuscito a raccogliere almeno 100 mila firme valide a sostegno della propria candidatura, fissate come soglia minima per presentarsi alle presidenziali. Resta attualmente in corsa, con 165 mila firme riconosciute come valide, l’altro candidato dell’opposizione Viktor Babariko, così come Svetlana Tikhanovskaija, con 104 mila firme. (segue) (Rum)