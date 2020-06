Bielorussia: elezioni presidenziali, escluso candidato opposizione Tsepkalo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane in Bielorussia sono stati effettuati diversi arresti di candidati dell'opposizione alle presidenziali, a cui hanno fatto seguito proteste di piazza che nel paese ex sovietico non si vedevano da molti anni. Tsepkalo, ha detto nei giorni scorsi che in Bielorussia sarebbe necessario limitare i poteri del capo dello Stato, così come il numero di mandati presidenziali per la singola persona. Il candidato ha affermato che è consigliabile considerare l'idea di una trasformazione in senso presidenziale-parlamentare delle istituzioni bielorusse. "Ciò che deve assolutamente essere cambiato è il numero dei mandati presidenziali, fino a due e non oltre", ha dichiarato Tsepkalo in un'intervista con "Ria Novosti". "Chiaramente, dobbiamo spostarci verso una forma presidenziale-parlamentare e quindi, con lo sviluppo del sistema dei partiti e delle istituzioni della società civile, nonché con una reale richiesta da parte della società, verso una forma parlamentare-presidenziale in cui il presidente rappresenti uno dei simboli della statualità e dell'incrollabile autorità morale. Una sorta di arbitro nazionale", ha proseguito, assicurando che non ritiene necessario, nel caso di cambio di potere, che si proceda a lustrazioni tra i funzionari. "Tra la classe burocratica, la maggioranza sono professionisti, lavorano semplicemente per paura, non per coscienza. A volte eseguono ordini irragionevoli e inappropriati, non hanno la vera autorità per prendere decisioni", ha sottolineato Tsepkalo, secondo il quale, i funzionari dovrebbero essere in grado di lavorare "in modo nuovo, con poteri reali e rispondendo alle persone per le loro decisioni". (segue) (Rum)