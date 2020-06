Bielorussia: elezioni presidenziali, escluso candidato opposizione Tsepkalo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale Tsepkalo ritiene necessario rivedere alcune disposizioni del trattato sull'Unione di Stato con la Russia. "No, non è necessario respingerlo. Basta rivedere le disposizioni che non possono funzionare. Il blocco sociale, le opportunità di lavoro e di istruzione, l'unione senza frontiere doganali sono tutte positive e devono restare come sono", ha detto Tsepkalo. "Non capisco davvero l'idea di un tribunale sovrastatale", ha affermato il politico, facendo riferimento alle difficoltà di applicare principi giuridici comuni nelle dispute tra i due paesi, come nel caso della diatriba tra Gazprom e il governo di Minsk. Il raggiungimento di principi comuni, secondo Tsepakalo, passa attraverso la condivisione di investimenti. (segue) (Rum)