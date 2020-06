Bielorussia: elezioni presidenziali, escluso candidato opposizione Tsepkalo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsepkalo ritiene inoltre che nel territorio del paese non debbano esserci basi straniere. "Non dovrebbero esserci basi militari di altri Stati. Una base militare è sempre un oggetto che si trova sotto un qualche mirino e i bielorussi non ne hanno bisogno", ha dichiarato Tsepkalo. Tuttavia, ha osservato, "potrebbero rimanere" due oggetti dell'infrastruttura di comunicazione strategica russa vicino a Baranavichy e Vileyka. "Non abbiamo alcun diritto morale di 'accecare' all'istante il sistema russo di alert di attacchi missilistici o di rendere difficile per la Marina russa comunicare con i suoi sottomarini nell'emisfero occidentale", ha spiegato il politico. Nel 1995, la Bielorussia e la Russia hanno firmato accordi intergovernativi sulla procedura per l'utilizzo del nodo radio di Baranavichy del sistema di allarme missilistico e sulla procedura per l'utilizzo e la manutenzione della stazione radio Vileyka (punto di comunicazione della Marina russa). La validità degli accordi scade il 7 giugno 2021. (Rum)