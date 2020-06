Venezuela: Aimi e Malan (FI), inaccettabile decisione di allontanare ambasciatore Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Aimi, senatore e capogruppo in commissione Affari esteri per Forza Italia, e Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di FI a palazzo Madama, affermano: "E’ assolutamente inaccettabile la decisione del presidente venezuelano Maduro di allontanare l’ambasciatrice dell’UE, peraltro con un assurdo ultimatum di 72 ore. Chiediamo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, inoltri immediatamente una nota di protesta all’ambasciatore venezuelano in Italia. In caso contrario - aggiungono in una nota -, la presenza dell’ambasciatore venezuelano a Roma deve essere considerata non gradita. Per troppo tempo questo Governo ha tenuto un atteggiamento blando nei confronti del regime affamatore di Maduro: è ora che l’Italia faccia sentire forte e chiara la propria voce".(com)