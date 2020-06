Germania: ambasciatore Elbling, vogliamo contribuire a convergenza nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, ruolo che assumerà da domani primo luglio per i successivi sei mesi, la Germania intende contribuire alla convergenza tra gli Stati membri, evitando che le diseguaglianze economiche diventino maggiori a causa della crisi del coronavirus. Per tale motivo, il governo federale sostiene col massimo impegno la proposta della Commissione europea di un fondo per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi. È quanto affermato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, nel corso della videoconferenza che ha tenuto oggi per illustrare gli obiettivi della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. In tal prospettiva, ha dichiarato Elbling, la Germania intende fare progressi nella politica migratoria dell'Unione europea per “una maggiore solidarietà” tra gli Stati membri nella gestione dei flussi dei profughi. A tal riguardo, il diplomatico ha sottolineato come sul tema i rapporti tra Italia e Germania siano del tutto positivi, in particolare la cooperazione tra i ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese e Horst Seehofer. Elbling ha quindi ricordato come la Germania sia sempre stata disponibile ad accogliere i migranti che sbarcano nei porti italiani. (segue) (Geb)