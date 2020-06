Germania: ambasciatore Elbling, vogliamo contribuire a convergenza nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale punta anche a rafforzare lo Stato di diritto come “pilastro fondamentale” dell'Ue e ad affermare la “sovranità” dell'Europa, potenziandone la capacità di agire su scala globale, in particolare per la stabilizzazione e la prevenzione delle crisi nei paesi vicini. “Dobbiamo essere forti per trasmettere valori e interessi dell'Ue” nel mondo, ha dichiarato a tal riguardo l'ambasciatore Elbling. La dimensione esterna del semestre in cui la presidenza del Consiglio dell'Ue verrà esercitata dalla Germania significa anche “partenariato con l'Africa, posizione comune verso la Cina” e costruzione dei rapporti con gli Stati Uniti, una “necessità” dopo le elezioni presidenziali che si terranno nel paese a novembre prossimo, indipendentemente da chi sia il vincitore. Guardando alle sfide che attendono la Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, Elbling ha osservato che “in sei mesi non si possono risolvere tutti i problemi degli anni passati”. L'ambasciatore di Germania a Roma ha, infine, ribadito che il governo federale si impegnerà affinché gli Stati membri possano “crescere tutti insieme, con condizioni di vita comparabili in tutta l'Ue”. In questo modo, ha concluso Elbling, “diventeremo più forti”. (Geb)