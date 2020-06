I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: proteste contro morte cantante oromo Hachalu Hundessa, almeno due morti - Due persone sono morte nelle proteste scoppiate in Etiopia in seguito all'uccisione di Hachalu Hundessa, cantante noto per le sue canzoni di denuncia politica. Lo riferisce l’emittente “Bbc”, secondo cui i dimostranti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella città orientale di Chiro (Asebe Teferi), nella regione di Oromia, mentre un’altra persona è rimasta ferita nella città di Adama dove inoltre sono stati dati alle fiamme degli edifici governativi. Hundessa, 34 anni, è stato ucciso ieri in circostanze non ancora chiare, tuttavia la polizia ha arrestato “alcuni sospetti”, come dichiarato dal commissario di polizia di Addis Abeba, Getu Argaw. I testi del musicista erano incentrati sulla tutela dei diritti del gruppo etnico oromo, diventati poi dei veri inni durante l'ondata di proteste che ha infiammato la regione a fasi alterne a partire dal 2015. Il primo ministro Abiy Ahmed, anch’egli di etnia oromo, ha espresso le sue condoglianze su Twitter affermando che l'Etiopia "ha perso una vita preziosa" e descrivendo il cantante come una persona "meravigliosa". (segue) (Res)