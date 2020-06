I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: Unhcr, preoccupazione per crescenti violenze ai danni degli sfollati nell’est - L’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) ha espresso “sgomento” per il crescente numero di aggressioni violente perpetrate da gruppi armati ai danni dei civili sfollati nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale. In una nota diffusa oggi, l'Agenzia si appella alle autorità affinché rafforzino la presenza delle forze militari e di polizia col supporto della Missione Onu per la stabilizzazione nella Rdc (Monusco) al fine di migliorare la situazione sul piano della sicurezza e perseguire i responsabili. La Rdc fa registrare uno dei tassi più elevati di sfollati interni su scala mondiale. Oltre cinque milioni di persone sono stati costretti a fuggire a causa dell'assenza di sicurezza entro i confini nazionali, mentre quasi un milione ha cercato di mettersi in salvo nei Paesi limitrofi in qualità di rifugiati. All'Unhcr – si legge nella nota – stanno pervenendo testimonianze sulle modalità con cui i gruppi armati scatenano il terrore contro le persone in fuga, all'interno degli insediamenti di sfollati e presso le aree di accoglienza, e contro quelle che cercano di fare ritorno alle proprie terre, registrando, inoltre, casi di omicidio e mutilazioni, violenza sessuale e saccheggi. Gli sfollati restano inoltre esposti a rappresaglie, poiché percepiti dai gruppi armati attivi nella regione come sostenitori dell'esercito, una volta che quest'ultimo porta a termine le operazioni per liberare i territori e non è più presente. (Res)