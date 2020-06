© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Corrente democratica, legame con coalizione di governo per stabilità - La Corrente democratica ha ribadito oggi il suo attaccamento alla coalizione di governo come garanzia di stabilità politica e sociale. E' quanto si legge in una dichiarazione resa pubblica al termine dell'incontro straordinario dell'ufficio politico di domenica scorsa. La Corrente democratica ha chiesto una maggiore solidarietà tra le componenti della coalizione sulla base del documento contrattuale che deve vincolare tutte le parti. Il partito, membro della coalizione di governo, ha esortato il governo ad accelerare l'attuazione delle riforme fondamentali e a proseguire nella lotta contro la corruzione. Inoltre, la Corrente democratica ha posto l'attenzione sulla gravità della crisi economica causata proprio dalla corruzione. (segue) (Res)