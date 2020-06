I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Esteri turco Cavusoglu , la Francia ha una mentalità distruttiva - La Francia che il presidente Emmanuel Macron dirige, "o meglio non riesce a dirigere in questo momento, si trova in Libia solo per perseguire i suoi interessi "con una mentalità distruttiva". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa tenuta ad Ankara. "Da una lato la Nato considera la Russia come una minaccia. Ma dall'altro la Francia, membro della Nato, si sforza di rafforzare la presenza della Russia", ha poi aggiunto il capo della diplomazia di Ankara. "Quello su cui bisogna domandarsi e criticare è la politica della Francia, più precisamente di Macron", ha detto Cavusoglu. "Macron dovrebbe rendersi conto che prendersela con la Turchia non gli porterà niente sul piano politico interno. Spero che ne trarrà delle lezioni", ha detto il ministro. (segue) (Res)