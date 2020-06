I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libia, la Turchia pronta a fornire 1.000 megawatt di elettricità con centrali galleggianti - L’affermazione del Governo libico di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Serraj in concomitanza con la ritirata dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar ha aperto le porte alla penetrazione economica della Turchia di Recep Tayyip Erdogan in Libia. Nelle scorse settimane, si sono succedute le dichiarazioni da parte perlopiù di personalità turche che hanno ribadito il ruolo primario che Ankara vuole ritagliarsi nell’economia libica, posta in gioco già in precedenza attraente per le risorse energetiche che contraddistinguono il paese nordafricano e ora ancora più succulenta alla luce della futuribile ricostruzione (con il corredo di opportunità per investimenti soprattutto nei settori di edilizia e infrastrutture). Già agli inizi di marzo, il presidente del consiglio Turchia-Libia presso l'ente turco per le Relazioni economiche con l'estero (Deik) aveva pronosticato 120 miliardi di dollari di investimenti in Libia per attori economici turchi, anche in forza dei progetti già in essere per un valore di 19 miliardi e incompleti a causa della crisi libica nel frattempo intercorsa. Più recenti le dichiarazioni del presidente Erdogan, il quale - in occasione della visita di inizio giugno in Turchia da parte del premier del Gna al Sarraj - ha sottolineato come Ankara e Tripoli siano pronte a cooperare in ambito energetico. (segue) (Res)