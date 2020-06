© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Bers e Ue erogano finanziamenti per energia verde - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e l’Unione europea hanno intensificato il sostegno agli investimenti nell’energia verde e per ridurre l’impatto climatico in Egitto, Marocco, e nei paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina). Lo riferisce un comunicato stampa della Bers. L’Ue ha erogato un totale di 61,3 milioni di dollari in sovvenzioni a sostegno di tre programmi della Bers volti ad aiutare le imprese a investire nell’efficienza energetica, ridurre le emissioni di carbonio e introdurre tecnologie ecologiche innovative, sostenere l’economia circolare e migliorare la normativa giuridica del settore. (Res)