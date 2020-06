I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ambasciatore palestinese a Roma, Ue sospenda accordo associazione con Israele - L’Unione europea ha detto che l’annessione da parte di Israele di zone della Cisgiordania “è illegale, ma vorremmo che la posizione europea si realizzare con passi concreti”. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese a Roma, Aree Odeh, durante l’audizione informale introdotta da Piero Fassino davanti alla terza commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati sulla prospettiva di parziale annessione dei Territori palestinesi da parte israeliana. “E’ necessario un approccio diverso che preveda delle sanzioni”, ha dichiarato la diplomatica, secondo cui i paesi membri “hanno l’obbligo di sospendere o ridurre accordi”. A tal proposito la diplomatica ha sollecitato la “sospensione dell’accordo di associazione, e la riduzione del programma Horizon 2020 e degli accordi sulla sicurezza cibernetica” tra Ue e Israele, ha spiegato. “E’ il momento di agire. Israele continua - ha proseguito - a ignorare l’ordine multilaterale basato sulle regole”. “La comunità internazionale non fa nulla per bloccare” l’attitudine di Israele, ha proseguito, chiedendo di “adottare misure efficaci come l’imposizione di sanzioni e la piena applicazione della risoluzione 478 del Consiglio di sicurezza, che prevede la chiusura delle missioni (diplomatiche) aperte a Gerusalemme, e della risoluzione 2334”, ha proseguito. (segue) (Res)