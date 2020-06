I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ambasciatore Giordania Khouri, annessione provocherà terreno fertile per terrorismo - La paventata annessione di zone della Cisgiordania da parte di Israele “è contraria a tutte le risoluzioni Onu e al diritto internazionali” e avrà “conseguenze che si ripercuoteranno e provocheranno terreno fertile dove prolifereranno le organizzazioni terroristiche”. Lo ha detto l’ambasciatore di Giordania a Roma, Fayiz Khouri, durante un’audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato). “E’ pura fantasia pensare che se Israele procede in questa mossa unilaterale porterà la pace. E’ assurdo credere che risponda alle aspirazioni di israeliani e palestinesi. Al contrario - ha proseguito il diplomatico - sarà dannosa per la soluzione a due Stati. Porterà alla soluzione a uno Stato che avrà delle falle nella sicurezza che avranno un impatto gravissimo prima di tutto sugli israeliani, prima che sul mondo”. A tal proposito, Khouri ha ricordato il ruolo dell’Agenzia delle nazioni unite per il soccorso ai profughi palestinesi (Unrwa) e il “dilemma critico che si trova ad affrontare l’Unrwa”. A causa dei tagli ai finanziamenti, principalmente statunitensi, “oltre alle difficoltà finanziarie” l’Unrwa affronta gli “effetti della pandemia Covid-19”. “L’interruzione del sostegno all’Unrwa significa mandare in strada 500 mila studenti in tutto Medio Oriente e privarli del diritto all’istruzione”, ha evidenziato il diplomatico. Khouri ha evidenziato che privarli dell’istruzione “significa abbandonarli e dare ampio bacino di reclutamento all’indottrinamento dello Stato islamico e di altre organizzazioni estremistiche”. (segue) (Res)