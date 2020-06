© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Borrell, è tempo di sbloccare colloqui di Ginevra - E' arrivato il momento di sbloccare i colloqui di Ginevra per cercare una soluzione politica alla guerra in Siria. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo la IV conferenza di Bruxelles sul sostegno al futuro della Siria e della regione. "Le sanzioni dell'Ue non mirano alla popolazione civile", ha detto, "sono destinate a coloro che opprimono il popolo siriano, che usano armi chimiche e che bombardano scuole e ospedali", ha sottolineato. "La conferenza vuole che il conflitto siriano resti tra le priorità dell'agenda politica internazionale", ha detto l'Alto rappresentante. "Noi continueremo a rispondere al fabbisogno umanitario e chiederemo una soluzione politica. E' arrivato il momento di sbloccare i colloqui di Ginevra e di cercare una soluzione politica e di fare arrivare una pace davvero inclusiva in Siria", ha concluso Borrell. (segue) (Res)