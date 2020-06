© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: Netanyahu, continueremo a lavorare su annessione nei prossimi giorni - Il governo di Israele "continuerà a lavorare" sulla questione dell'annessione di parti della Cisgiordania "nei prossimi giorni". Lo ha dichiarato oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo i colloqui con l'inviato del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Avi Berkowitz, e l'ambasciatore Usa a Gerusalemme, David Friedman. La dichiarazione di Netanyahu lascia intendere che domani, primo luglio, la data in cui avrebbe dovuto annunciare la posizione del governo sull'annessione, il primo ministro non farà alcuna dichiarazione, secondo quanto evidenziano i media israeliani. (Res)