- Ue: da domani riaperti i confini a 15 paesi extra Ue, restano fuori Usa, Russia e Brasile - L’Ue aprirà da domani le frontiere a 15 paesi extra europei: restano fuori, tuttavia, Usa, Russia e Brasile. È quanto deciso dai governi dei paesi membri dell’Ue, che hanno fatto le loro valutazioni sulla situazione epidemiologica legata al Covid-19 e hanno quindi indicato quei paesi indicati come sufficientemente sicuri. La lista dei paesi i cui cittadini sono ammessi nell'UE e nell'area Schengen a partire da domani comprende Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia e Uruguay. La decisione a livello europeo, tuttavia, è un’indicazione orientativa e non vincolante: ogni singolo paese membro, infatti, sarà libero di decidere come riaprire le proprie frontiere. L'Italia ha votato a favore dell'approvazione della lista, mentre secondo quanto si apprende Svezia e Polonia si sarebbero astenute. Nella lista c’è anche la Cina, per cui vige tuttavia la condizione di reciprocità: ovvero le autorità di Pechino dovranno accettare l’ingresso di cittadini di paesi membri dell’Ue nel territorio del paese asiatico. Restano fuori dalla lista, invece, Brasile, Russia, India, Turchia, Israele e Usa. (segue) (Res)