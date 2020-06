© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: presidenziali 2020, Bosak non appoggerà né Duda né Trzaskowski - Konfederacja manterrà le distanze da entrambi i candidati al ballottaggio per la presidenza della Repubblica polacca. Lo ha dichiarato stamane Krzysztof Bosak, candidato della formazione politica, arrivato quarto al primo turno delle presidenziali. Intervistato dall'emittente radiofonica "Rmf Fm" su un eventuale appoggio ad Andrzej Duda (PiS) o a Rafal Trzaskowski (Po), Bosak ha risposto che sarebbe come scegliere "tra un nemico palese e un falso amico". (segue) (Res)