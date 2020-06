© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: critiche dai laburisti su nomina di Frost a consigliere per sicurezza nazionale - Alcuni deputati del Partito laburista britannico e diplomatici hanno criticato la decisione del premier Boris Johnson di nominare David Frost come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Peter Ricketts, il primo ad aver ricoperto l'incarico creato nel 2010, ha affermato che l'obiettivo è quello di fornire "una consulenza politicamente neutrale" al primo ministro, permettendo a chi è al governo "di decidere cosa intende fare". "David Frost è stato selezionato in modo esplicito come una scelta politica. Ciò confonde le divisioni tra la pubblica amministrazione e la parte politica del quali i ministri fanno parte, e questo mi preoccupa", ha detto Ricketts. Stewart Wood, ex consigliere per la politica estera di Gordon Brown, ha affermato che tutti e quattro i precedenti consiglieri per la sicurezza nazionale erano funzionari pubblici, il cui compito è stato quello di coordinare le politiche di sicurezza tra diversi ministeri. "Se sei una scelta politica significa che stai attento alle conseguenze politiche delle tue azioni, e ai motivi politici che ti portano a compierle in primo luogo", ha detto Wood. Frost inizierà a lavorare come consigliere per la sicurezza nazionale ad agosto, mantenendo le sue posizioni di capo negoziatore per la Brexit e consigliere del primo ministro sull'Europa. Ciò ha causato preoccupazioni, perché secondo molti commentatori, Frost non avrà tempo per concentrarsi sulla Brexit in modo efficace. (segue) (Res)