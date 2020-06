© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: "sciolta" seconda compagnia forze speciali, duri controlli contro estrema destra - Da anni al centro delle polemiche per gli estremisti di destra nei propri ranghi, il Commando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) verrà “parzialmente sciolto”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando le misure contro l'estremismo di destra nel Ksk che il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha comunicato oggi ai rappresentanti dei gruppi del Bundestag competenti per le questioni militari. Su sei compagnie che compongono il Ksk, la seconda verrà sciolta mentre le altre saranno sottoposte a “stretta osservazione” fino all'autunno e “drasticamente riformate”. Il Ksk verrà privato dell'autonomia dell'addestramento, con la formazione della truppa che verrà affidata alla Scuola di fanteria dell'esercito. Inoltre, verranno rafforzati i controlli del Servizio di controspionaggio militare (Mad), competente a indagare sui casi di estremismo nelle Forze armate (Bundeswehr). Qualora il Ksk non dovessero agire in conformità con la Costituzione tedesca e i suoi valori entro il termine prefissato, “ulteriori misure sono imminenti”. Tra le possibilità “rimangono la dissoluzione e la completa riorganizzazione del reparto”. In futuro, i militari del Ksk dovranno ruotare in altre unità “per evitare l'isolamento” e i tempi di permanenza della truppa presso il Commando forze speciali verranno ridotti. Durante l'addestramento, i controlli di sicurezza sulla truppa dovranno essere rafforzati. L'idoneità della recluta, intesa come “relazione positiva con la Costituzione”, svolgerà “un ruolo significativamente maggiore”. (segue) (Res)