- Russia: annunciato avvio delle attività di bonifica e ripristino ambientale a Norilsk - Da domani, mercoledì primo luglio, la società russa Norilsk Nickel passerà ad una seconda fase della procedura di ripristino ambientale avviata in seguito all'incidente alla centrale termoelettrica Norilsk-Taimyr Energy Company, dove a fine maggio si è verificata una fuoriuscita di 20 mila tonnellate di diesel. Gli operatori inizieranno a trasferire la miscela di carburante e acqua finora raccolta dalla riva del fiume Ambarnaya in direzione del sito di stoccaggio e bonifica, allestito proprio nei pressi dell'impianto dove si è verificato l'incidente. Secondo quanto riferito dal direttore operativo di Norilsk Nickel, Sergeij Djachenko – citato dall’ufficio stampa – quest’attività sarà completata entro il 5 settembre. Il prossimo passo, per il quale la società si sta già preparando, è la bonifica del territorio inquinato dallo sversamento di carburante. A determinare l’incidente, secondo Norilsk Nickel, sarebbe stato lo scioglimento del permafrost sul quale poggiavano le fondamenta del serbatoio contenente il diesel. (Res)