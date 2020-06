© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: presidente cinese Xi firma ordine per promulgare legge sicurezza nazionale - Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha firmato un ordine presidenziale per promulgare la nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Lo riferisce l'agenzia di ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo ha deciso di aggiungere la legislazione all'elenco delle leggi nazionali, come allegato della Legge fondamentale. Il presidente del Comitato permanente Li Zhanshu ha affermato che il principio "Un paese, due sistemi" sarà orientato nella giusta direzione. (segue) (Res)