- India: blocco app, TikTok nega condivisione di dati col governo cinese - La divisione indiana di TikTok ha risposto alla messa al bando dell’app in India negando violazioni della privacy e della sicurezza nonché la condivisione di dati col governo cinese. In un comunicato il responsabile della compagnia per l’India, Nikhil Gandhi, ha espresso la disponibilità a fornire chiarimenti, definendo la misura provvisoria, e ha sottolineato il ruolo svolto dal social network per la diffusione di video non solo di intrattenimento ma anche educativi. “Il governo indiano ha emesso un provvedimento ad interim per il blocco di 59 app, tra cui TikTok, e lo rispetteremo. Siamo stati invitati a incontrarci con le parti del governo competenti per avere l’opportunità di rispondere e presentare chiarimenti. TikTok continua a rispettare tutti i requisiti di privacy e sicurezza dei dati ai sensi della legge indiana e non ha condiviso alcuna informazione dei suoi utenti in India con nessun governo straniero, incluso il governo cinese. Inoltre, se in futuro ci verrà richiesto, non lo faremo”, si legge nella nota. “Attribuiamo la massima importanza alla privacy e all’integrità dell’utente. TikTok ha democratizzato internet rendendolo disponibile in 14 lingue indiane, con centinaia di milioni di utenti, artisti, narratori, educatori e artisti che dipendono da esso per il loro sostentamento, molti dei quali sono utenti internet per la prima volta”, aggiunge la nota. (segue) (Res)