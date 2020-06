© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: tre ufficiali militari condannati per atrocità contro comunità Rohingya - Tre ufficiali dell’esercito del Myanmar sono stati giudicati colpevoli da un tribunale militare di atrocità contro la minoranza musulmana Rohingya nello Stato di Rakhine, nel sud-ovest del paese. Lo ha reso noto oggi l’ufficio del comandante in capo delle forze armate, senza tuttavia precisare l’identità dei tre condannati, né i crimini di cui essi sono accusati e nemmeno l’entità delle sentenze. I fatti si riferiscono con ogni probabilità all’offensiva del 2017 nei confronti dei Rohingya, a causa della quale circa 750 mila musulmani sono stati costretti a fuggire nel vicino Bangladesh accusando le autorità birmane di crimini quali omicidi di massa, stupri e roghi. Le violenze sono state particolarmente cruente in diversi villaggi fra cui Gu Dar Pyin, dove la comunità Rohingya sostiene esistano almeno cinque fosse comuni. La corte marziale del Myanmar ha iniziato nel settembre dello scorso anno una serie di processi nei confronti degli ufficiali incaricati delle operazioni, ammettendo che vi sono stati “problemi nel passaggio delle istruzioni”. (segue) (Res)