- Filippine: 4 militari uccisi dalla polizia, scontro ai vertici sull'episodio - Quattro militari dell’esercito delle Filippine, tra i quali due ufficiali, sono rimasti uccisi in una sparatoria con la polizia dopo essere stati scambiati per terroristi. Lo ha annunciato il comandante regionale dell’esercito, generale Cirilito Sobejana, facendo sapere di aver chiesto all’Ufficio nazionale per le indagini di indagare sull’episodio, avvenuto nella città di Jolo, a causa delle diverse ricostruzioni sull’accaduto fornite dai militari e dagli agenti presenti sulla scena. Secondo Sobejana, i militari stavano “semplicemente facendo il loro dovere”. “Qualunque sia la ragione, sono stati colpiti e uccisi da agenti di polizia. Occorre indagare sull’episodio”, ha dichiarato il generale. Stando alla ricostruzione dell’esercito le quattro vittime, in servizio per l’intelligence militare, stavano cercando di localizzare un sospetto attentatore straniero considerato legato ai locali militanti del gruppo Abu Sayyaf quando il veicolo a bordo del quale viaggiavano è stato fermato da un posto di controllo della polizia a Jolo. (Res)