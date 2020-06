Francia: aperta gara per sovvenzioni ad aziende della filiera aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le aziende della filiera aeronautica che vogliono richiedere aiuti statali, il ministero dell'Economia francese ha lanciato un appello alla manifestazione di interesse (Ami), un meccanismo che permette di sbloccare sovvenzioni alle società. Per le piccole e medie imprese e le imprese di taglia media, Parigi ha previsto 300 milioni di euro, di cui 100 milioni nel 2020 volti ad accompagnare la digitalizzazione e la robotizzazione. L'appello, aperto fino al 31 luglio, riguarda "le imprese della filiera aeronautica che vogliono investire nei loro strumenti di produzione a favore di un'industria competitiva e rivolta verso le evoluzioni e i modelli economici del futuro", si legge in un comunicato. (Frp)